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Ретро-коллекция "Красота и мода" во Дворце Румянцевых и Паскевичей в Гомеле

20.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Винтажные броши, сумочки, головные уборы и одежда. Уникальная выставка во Дворце Румянцевых и Паскевичей в Гомеле. Ретро-коллекция "Красота и мода" заняла сразу два экспозиционных зала. Гордость собрания - флаконы духов "Шанель" 50-х годов, свадебный костюм из батиста 1918-го и платье настоящей кинодивы Голливуда 30-ых годов Кэй Фрэнсис. Особое место в коллекции занимает вечернее платье британского модельера, который создавал наряды для принцессы Дианы. Автор коллекции собирала эти предметы около 20 лет. Только за первое десятилетие собрание составило примерно полтысячи предметов. В каждом - судьба его владельца и уникальные истории создателей.

Татьяна Федосова, член Белорусского союза дизайнеров, коллекционер, стилист:

"Начиналось все примерно в 2000 году. Я вела курс “Стилистика модного образа”. И я понимала: как рассказать о 20-ых, не дав их потрогать, не дав их даже понюхать. Самое главное в коллекции - история каждой вещи, потому что каждая вещь - за ней стоит история конкретного человека".

Экспозиция в дворцовых залах объединила более 300 предметов моды прошлого столетия. Многие вещи уникальны в своем роде.

 
Теги: Гомель
 
 
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Винтажные броши, сумочки, головные уборы и одежда. Уникальная выставка во Дворце Румянцевых и Паскевичей в Гомеле. Ретро-коллекция "Красота и мода" заняла сразу два...
 
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