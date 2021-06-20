Один день из жизни инспектора по делам несовершеннолетних

Источник материала: БT

Инспекторы по делам несовершеннолетних отмечают свой профессиональный праздник.

Они помогают детям и подросткам не оступиться, а тем, кто уже успел совершить ошибку в жизни, исправить ее и не допустить повтора.

Свой профессиональный праздник в эти выходные отмечают и инспекторы по делам несовершеннолетних. Герой нашего репортажа - Егор Трацевский. Он всегда мечтал помогать детям. Сегодня - на защите интересов трудных подростков. Один день из жизни сотрудника ИДН. Рассказ от первого лица.

"Моя профессия является довольно сложной и в то же время интересной. Ежедневно сотрудники милиции, в частности ИДН, проводят профилактические мероприятия с несовершеннолетними.

Одни дети, например, с родителями находят достаточно хорошо общий язык, а вторые могут родителям не рассказать что-то. А с тобой могут поделиться, и мне захотелось помогать этим людям.

Находясь на службе, мы однозначно сразу реагируем на визиты, но бывают такие моменты, когда свой контакт ты оставляешь людям, которые проживают на твоем участке. Они в любое время дня и ночи могут позвонить тебе и получить какой-то совет.

Был один из визитов, когда поступила информация, что мать находится в состоянии алкогольного опьянения и необходимо изъятие ребенка. Но наиболее печален для меня был тот момент, что когда мы передавали, ребеночек там был до 3-х лет, сотрудникам скорой помощи, мать не придавала значения тому событию.

В первую очередь мы работаем на предупреждение, чтобы таких ситуаций не было.

Поступил звонок: подросток пытался угрожать взрослому гражданину убийством.

Мать, ведя асоциальный образ жизни, распивала спиртные напитки. Пригласила туда, скажем так, одного гражданина - своего знакомого. В этой компании у них возник какой-то спор. Подросток схватил кухонный нож и нанес несколько ударов в область головы этому гражданину, защищая свою мать. По-человечески это один момент, а с юридической точки зрения - это преступление.

Проблема таких случаев в том, что большое количество злоупотребляют спиртными напитками и не уделяют должного внимания своим детям.

Все-таки наша работа предполагает пресечение правонарушений и оказание помощи гражданам, которые в ней экстренно нуждаются.

Очень приятно, когда уже родители сквозь призму времени, осознав, что они поступили когда-то неправильно из-за пристрастия к спиртным напиткам, становятся на путь исправления и показывают пример. Поэтому очень приятно видеть результаты своей работы".







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