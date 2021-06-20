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ГАИ рекомендует водителям следить за состоянием своего здоровья и пассажиров в жару

20.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Особенно следить за состоянием здоровья своего и пассажиров в эти знойные дни ГАИ рекомендует водителям. В жаркую погоду более внимательно следует прислушиваться к организму и ответственно относиться к любой поездке. Даже пустая дорога не прощает беспечности, при первых же симптомах переутомления или перегрева необходимо остановиться, взять паузу и привести себя в порядок. Традиционное требование садиться за руль трезвым в эти дни приобретает большую актуальность - жара только усиливает негативное влияние алкоголя.

ОСВОД дежурит в усиленном режиме

ОСВОД перешел в эти дни в усиление: увеличена численность дежурных бригад, территорию вблизи водоемов патрулируют дроны, на помощь подключились МЧС, милиция. Главная задача - обеспечить безопасный отдых. К слову, за минувшие сутки в Беларуси погибли более десятка человек. Особое внимание специалисты уделяют тем, кто купается не на специально оборудованных пляжах, злоупотребляет алкоголем или оставляет детей без присмотра в воде.

ГАИ рекомендует водителям следить за состоянием своего здоровья и пассажиров в жару


Есть в оперативной сводке МЧС и несколько случаев со счастливым финалом. На городском пляже Гомеля в озере Буром работники ОСВОД спасли мальчика 2017 года рождения, а из реки Ипуть - неработающего мужчину 1993 года рождения, правда, его пришлось госпитализировать. На Днепре 2 школьницы спасли тонущую маленькую девочку, а затем выбраться из воды уже им помогал работник МЧС, услышавший крики о помощи. Как не стать жертвой воды - МЧС представило новый ролик в рамках рубрики "Энциклопедия безопасности".

В Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов

Из-за жары в стране введены запреты и ограничения на посещение лесов. На данный момент в списке 25 районов. Они находятся в Могилевской, Гродненской, Гомельской и Минской областях. Брестская и Витебская пока без ограничений.


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Теги: Гомель
 
 
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Особенно следить за состоянием здоровья своего и пассажиров в эти знойные дни ГАИ рекомендует водителям. В жаркую погоду более внимательно следует прислушиваться...
 
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