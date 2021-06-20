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ГАИ: Несложно байк разогнать, его сложно остановить. В стране регистрируются опасные ДТП с участием мотоциклистов
20.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С началом лета в стране регистрируются и опасные ДТП с участием мотоциклистов. Плотный автомобильный поток еще в мае разбавили сотни чопперов, спортбайков или простых мопедов. Неумелое вождение и несоблюдение скоростного режима одних и невнимательность других приводят к серьезным авариям.
Минск, проспект Победителей, одна дорога, но ее не смогли поделить байк и автомобиль. Мотоциклист ехал не один, сзади сидела девушка. Ей было 20 лет. Байкер получил травмы, его пассажир тоже. Двоих отвезли в больницу, но жизнь девушки спасти не удалось.
Мастерству вождения мотоциклисты обучаются в автошколе. Чтобы влиться в дорожный трафик законно, нужна соответствующая категория - как минимум А1 (речь о байках до 125 кубов). Когда душа требует больших мощностей, нужна категория А (автомобилистам ее получить проще).
Мотосезон в разгаре. Улицы столицы заполняются ревом моторов. Дух свободы, скорости и драйва. Сохранить баланс адреналин - безопасность байкерам помогают сотрудники ГАИ. Чтобы быть на одной волне, они и сами пересели на мотоциклы.
Сразу после получения нужной категории садиться на мощный мотоцикл специалисты не рекомендуют, ведь несложно байк разогнать, его сложно остановить.
Для мотоциклиста байк - это не просто средство передвижения, а смысл жизни. Тяжелая музыка, кожаный костюм, шлем и, конечно, неповторимый звук. Все это не просто атрибуты, сопровождающие в пути, а настоящая философия байкерского движения.
Удивительно, но начинать учиться управлять байком можно с 5 лет. Нет, вы не ослышались. В Беларуси есть детские мотошколы. И среди учеников немало виртуозов, занимаются на площадке, но в условиях, максимально близких к реальности, сохранить здравый смысл порой сложно. Но практика показывает, что секундная потеря бдительности может привести к необратимым последствиям, а потому холодная голова и правильный баланс безопасность - адреналин необходимы жизненно.
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ГАИ: Несложно байк разогнать, его сложно остановить. В стране регистрируются опасные ДТП с участием мотоциклистов
С началом лета в стране регистрируются и опасные ДТП с участием мотоциклистов. Плотный автомобильный поток еще в мае разбавили сотни чопперов, спортбайков или...
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