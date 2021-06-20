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Эти люди не просто догадывались, а точно знали дату и время начала Великой Отечественной войны. Знали и до конца не верили, что фашистская Германия нарушит все договоры и вероломно вторгнется на территорию Советского Союза с намерением уничтожить не только эту страну, но и стереть с лица земли генетический код белорусов.

Почти 19 с половиной тысяч пограничников лицом к лицу первыми встретили врага. Большинство из них погибли, защищая рубежи, в первые дни войны. Журналисты Агентства теленовостей заканчивают работу над фильмом о подвиге "зеленых фуражек". Мы расскажем о неизвестных фактах героической обороны каждого пятачка на границе, покажем очевидцев тех страшных событий и их смекалку, которая заставляла фашистов ужасаться боевому духу советских солдат.

"Боевой расчет 41-го" - смотрите в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны во вторник в вечернем эфире на "Беларусь 1" .





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