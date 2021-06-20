ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Никакой борьбы за демократию не существует: идет большая геополитическая игра в борьбе за контроль над нужной территорией

20.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В очередной раз становится ясно - никакой борьбы за демократию где бы то ни было попросту не существует. Да и сама демократия стала до дыр заезженном термином, который где только не применяют по поводу и без. А сколько раз под этим термином в XXI веке начинали кровопролитные войны. Словом, идет большая геополитическая игра в шахматы. И ее главные влиятельные игроки преследуют вполне четкие цели: контроль над нужной территорией. Сначала лояльный политический режим, после доступ к ресурсам, крупным предприятиям, ведущим сферам промышленности - все то, где можно хорошо заработать без особой оглядки на социальный аспект. Или наоборот - уничтожить своих конкурентов на глобальном рынке. В соседних странах таких примеров более чем достаточно.

Каков он, расклад на шахматной доске после всех событий? Где там Беларусь? Подробнее о белорусском гамбите мы поговорили с экспертами из разных стран. Эту видеоконференцию определенно стоит послушать и проанализировать (видео).


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередной раз становится ясно - никакой борьбы за демократию где бы то ни было попросту не существует. Да и сама демократия стала до дыр заезженном термином,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пресс-конференция с невредимым Протасевичем вызвала ступор у западных журналистов и дипломатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by