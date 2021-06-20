Никакой борьбы за демократию не существует: идет большая геополитическая игра в борьбе за контроль над нужной территорией

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В очередной раз становится ясно - никакой борьбы за демократию где бы то ни было попросту не существует. Да и сама демократия стала до дыр заезженном термином, который где только не применяют по поводу и без. А сколько раз под этим термином в XXI веке начинали кровопролитные войны. Словом, идет большая геополитическая игра в шахматы. И ее главные влиятельные игроки преследуют вполне четкие цели: контроль над нужной территорией. Сначала лояльный политический режим, после доступ к ресурсам, крупным предприятиям, ведущим сферам промышленности - все то, где можно хорошо заработать без особой оглядки на социальный аспект. Или наоборот - уничтожить своих конкурентов на глобальном рынке. В соседних странах таких примеров более чем достаточно.

Каков он, расклад на шахматной доске после всех событий? Где там Беларусь? Подробнее о белорусском гамбите мы поговорили с экспертами из разных стран. Эту видеоконференцию определенно стоит послушать и проанализировать (видео).





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