Пресс-конференция с невредимым Протасевичем вызвала ступор у западных журналистов и дипломатов

Источник материала: БT

Сегодня безопасность, это не только военные силы. Тем более что Беларусь вот уже почти год как ввязали в информационную войну. И на этой неделе залп был как минимум громким. Если не оглушающим. Речь о пресс-конференции, где общественности был представлен живой, невредимый и охотно отвечающий на все вопросы всех желающих Роман Протасевич. Брифинг вызвал у западных журналистов и дипломатов ступор.

Они сначала несколько минут думали, как на это реагировать, хотя, может, совещались, как поступить, а потом просто встали и ушли. И причины абсолютно не в протесте против ареста Протасевича. Все куда банальнее: правду слышать они не хотят. И это те самые дипломаты, которые рассказывают нам сказки о свободе слова.

Потому как правда рушит все догмы, постулаты и выпады в адрес Беларуси. А подробный рассказ о нравах беглых активистов, их податливости западным кураторам и большой любви к западным же финансам все эту красивую борьбу за независимую и светлую Беларусь, согласитесь, показывают совершенно в ином свете. Все то, о чем они так много писали, вот так, по щелку пальцев, оказалось манипуляцией, а значит доказательством их ангажированности. О пресс-конференции, которая заставила сбежать некоторые СМИ и целые страны, наш сюжет.

Немного иронично. Некогда редактор телеграм-канала, размещавшего из Польши инструкции, как свергать в Беларуси власть, пытается достучаться до западных и прозападных СМИ. А им живой и здоровый Роман Протасевич не интересен. Его словам они не верят. В отличие, например, от вранья Колина Пауэлла про химическое оружие Саддама Хуссейна. Когда правда невыгодна, западные СМИ ее не замечают. Для них лучше даже откровенная чушь.

Пока вы задаетесь вопросом, насколько надо быть идиотом, спрашивая: "Вас лично избивает Лукашенко?", отметим, кажется, вот таких журналистов кто-то избивает или пытает, чтобы они воспроизводили подобную чушь и не стеснялись показаться тупыми. Украинцы смотрят на эту свободную прессу и надрывают от смеха животики.







Протасевичу, с одной стороны, тоже смешно. С другой - страшновато. За своих родителей оставшихся там, на Западе. Их таскают с одного митинга на другой. В свое время они спокойно выехали из Беларуси к сыну. А вот выпустят ли с Запада - вопрос.

Впрочем, "невероятным" плевать. Западные каналы не будут показывать неудобную для них правду. Даже не важно, что говорит Протасевич. Виновные назначены, жертвы определены.

Мыслить, что пытками или избиением можно кого-то в чем-то убедить, может человек только с рабским сознанием. Протасевчич пытается что-то похожее объяснить своим бывшим коллегам, но тщетно.

Последняя попытка пропагандистки агентства БелаПАН подогнать Протасевича под нужный ей ответ через каверзный вопрос. Не удалось про "крывавы рэжым" услышать, давайте подловим Протасевича на вранье.

И снова облом. Такой Протасевич им не нужен. Уход некоторых зарубежных СМИ и дипломатов - это, конечно, очень показательно. Бежать от новостей. Бежать от фактов. Вот возможность узнать воочию - сломан ли нос, есть ли гематомы. Задать любой вопрос. В прямом эфире. Ничего не отцензурируешь. Весь мир узнает. Какая-то странная "диктатура" в Беларуси. Даст фору многим "демократиям". Однако такая правда дипломированным лицемерам не нужна.

Машина по надуванию борцов за нашу и вашу Свободу забуксовала. Протасевич интересен Западу только как средство давления на власти Беларуси. Должна быть жертва, а есть живой и охочий поговорить о себе любимом человек, наконец-то поймавший свой звездный час. Всем "змагарам" на заметку - своим хозяевам вы интересны своим только замученными или мертвыми. Пока он в белорусском СИЗО, он хотя бы жив.

И даже если Протасевича онлайн будут круглые сутки снимать, все равно будут крики, что его пытают. Вот уже и аватарки с фразой "Свободу Протасевичу!" поубирали. Для Запада - он сбитый самолет.





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