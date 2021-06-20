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Как взаимосвязаны события, начавшиеся 22 июня 41-го, с современной обстановкой в Европе в авторской рубрике "Площадка"
20.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусы героически противостояли экспансии Третьего рейха на Восток. Наша страна подверглась политике "выжженной земли" и истреблению населения. Беларусь до сих пор восстанавливается от последствий Великой Отечественной.
События тех дней оставили неизгладимый отпечаток не только на судьбе наших родных, которым довелось противостоять коричневой чуме: каждый белорус и сегодня сполна ощущает последствия той трагедии в истории нашего народа.
О том, как взаимосвязаны события, начавшиеся 22 июня 1941 года, с современной обстановкой в Европе, разбирался наш политический обозреватель Андрей Сыч в авторской рубрике "Площадка" (видео).
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Как взаимосвязаны события, начавшиеся 22 июня 41-го, с современной обстановкой в Европе в авторской рубрике "Площадка"
Белорусы героически противостояли экспансии Третьего рейха на Восток. Наша страна подверглась политике "выжженной земли" и истреблению населения. Беларусь до сих...
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