Методология распространения фейков под жестким контролем ЦРУ

Источник материала: БT

Меры безопасности на саммите, разумеется, были сверхсерьезные. И весь колорит работы специальных служб жители Женевы успели прочувствовать сполна. Город, по сути, был полностью перекрыт.

Не стоит сомневаться, в организации встречи участвовали и спецслужбы, в том числе и ЦРУ - Центральное разведывательное управление США. Оно представляется якобы владеющим главными секретами мира и способным по мановению руки свергать правительства и устраивать войны. Леон Панетта, директор ЦРУ в 2009-2011 годах, высказал прямолинейно: "Мы скупаем иностранные СМИ, чтобы влиять на выборы".

Практика использовалась начиная со времен окончания Второй мировой войны. Распространяемая целой сетью купленных СМИ дезинформация обеспечивала победу нужного США кандидата в разных регионах планеты. Как это работает? Методология распространения фейковой информации под жестким контролем ЦРУ, а также примеры свержения неугодных США правительств - в рубрике Екатерины Тихомировой.

Заявление Леона Панетта: "Мы (т.е. ЦРУ) скупаем иностранные СМИ, чтобы обеспечить победу нужного США кандидата".

Откровения бывшего директора Центрального разведывательного управления не где-нибудь, а в американской прессе. По пунктам Панетта прямо пояснил, как американская агентура влияла на изменения настроений в стране в предвыборный период.

"Метод заключался в следующем: приобрести в той или иной стране или регионе средства массовой информации, которые можно было бы использовать для распространения конкретных идей и сигналов, а также влиять на тех, кто владеет СМИ и может сотрудничать с ЦРУ, занимаясь таким распространением".

Заметьте, это текст не белорусских журналистов, не российских, а в консервативном американском издании. И автор статьи о вербовке чужих СМИ на службу "демократии" - бывший сотрудник дипслужбы Соединенных Штатов, почти 25 лет проработавший в госдепе Питер ван Бюрен.







"ЦРУ всегда подбрасывало зарубежным СМИ различные истории, чтобы их подхватывали американские издания. Чтобы повлиять на общественное мнение, они лгали журналистам в преддверии вторжения в Ирак в 2003 году".

"Цель заключается в том, чтобы управлять информацией как инструментом влияния. Иногда это прямой и непосредственный контроль".

"Можно также тайно финансировать репортерские расследования и разных фрилансеров, которые будут снабжать информацией ученых и экспертов, а те на ее основании смогут опровергать враждебные контрдоводы и дискредитировать встречные интерпретации".

"Не стоит озадачивать себя поиском улик и доказательств, так как можно просто разбрасываться обвинениями".

"Дайте такому наполовину шпиону - наполовину журналисту время - и он вам объяснит и оправдает что угодно".

Они - наконечник американского копья демократии, нацеленный на свержение неугодных правительств еще со времен окончания Второй мировой войны. Именно тогда был написан первый доктриальный документ ЦРУ, заложивший основу "мягкой силы", информационной и гибридной войны. Это "Руководящая инструкция по морали". Секретные дипломатические действия описаны в параграфе 33: "Провоцирование восстания или государственного переворота в стране с союзниками или побуждение к его отделению от оси". "Миссия состоит в том, чтобы помочь в разжигании внутренним игрокам в распространении революций, государственных переворотов". И несколько способов достижения именно такой цели. Например, подкуп "редакторов газет и репортеров, радиовещателей".

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ (Россия):

Местные блоги и интернет-ресурсы - скупкой именно таких СМИ американская разведка через подставных лиц и занимается. Если СМИ при этом, попав под контроль западных инвесторов, не меняет свою повестку сразу и однозначно, а продолжает вещать в том режиме, в каком они вещали… Это не имеет значения, потому что в нужный момент по щелчку они эту повестку могут изменить тумблерным образом. Здесь масса инструментов выявления того, что контроль в финансовом плане переходит от национального капитала к капиталу зарубежному. Среди этих инструментов есть и налоговая, где появляется информация об этом, и журналистские сообщества очень хорошо фиксируют крен или изменение повестки в ту или иную сторону, и, конечно, оперативно-разыскная деятельность.

Первой секретной операцией ЦРУ "Пересмешник" было вмешательство в итальянские выборы в 1948 году. Тогда сотрудники американских спецслужб распространяли пропаганду, спонсировали своих кандидатов и манипулировали гражданскими инициативами снизу, только чтобы обеспечить победу итальянских центристов над левыми. Операция 1948 г. превратилась в шаблон. По этому шаблону управление потом действовало "во многих, многих странах". Однако утечка данных привела к скандалу и переформатированию работы ЦРУ со СМИ. ЦРУ создало новые специальные учреждения для проведения полускрытных операций - неправительственные, некоммерческие и общественные фонды, в частности, Национальный фонд за демократию.

Эйнарс Граудиньш, политолог (Латвия):

СМИ формируют мировоззрение, формируют взгляд человека. Т.е. тоже знаменитая поговорка, которая приписывается доктору Геббельс, что если человеку каждый день повторять, что он свинья, то со временем он начнет хрюкать. Но само влияние на сознание и подсознание человека, вследствие которого он делает выбор в выборной урне во время голосования, связан не только с воздействием через карманных и управляемых СМИ. Параллельно этому идут направления, которые связаны с системой образования. Т.е. через систему образования создается философия потребления. Через опять же систему образования и при содействии СМИ уничтожается реальная история страны, реальная история народа. Это мы можем наблюдать сплошь и рядом и в Латвии, и в том числе пытались у вас сделать в Беларуси.

И цитата из основополагающей доктрины: "из-за чувствительной природы свержения правительства "может потребоваться тесная консультация с Государственным департаментом". Помните эту карикатурную историю, как Виктория Нуланд на Майдане раздавала печеньки. Итак, секретный рецепт от матери украинской государственности майданного времени. В конце 2013 года спецслужбы доложили Януковичу о том, что американцы обратились с необычным запросом: разрешить приземление в аэропорту Борисполя двух военно-транспортных самолетов ВВС США "Геркулес" с "дипломатическим грузом". Что за груз, американцы не поясняли. Но в чреве американских самолетов были ящики с 60 миллионами долларов мелкими купюрами.

И к вопросу американской интервенции. Цифры из китайского доклада: с момента окончания Второй мировой войны и до 2001 в 153 странах мира произошло 248 вооруженных конфликтов. 201 был инициирован Вашингтоном. В 2018 году уже американские ученые, наконец, закончили долгие подсчеты. Число вмешательств Вашингтона в чужие выборы было проанализировано, классифицировано и подвергнуто строгому бюрократическому учету. Выяснилось, Белый дом вмешивался в чужие выборы 81 раз.

Еще остаются вопросы, почему американский посол Джули Фишер с опытом работы в период украинской "оранжевой революции" и грузинской "революции роз" так и не получила аккредитацию в нашей стране?!





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