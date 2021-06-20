Источник материала: БT

Всего же нацисты провели свыше 140 карательных операций. Только вдумайтесь, разрушены и разграблены 209 из 270 городов. Стерли с лица земли пять с половиной тысяч деревень. Печально известным символом жестокой расправы стала сожженная вместе с людьми Хатынь.

Сложись все иначе, этим летом жители деревни могли бы отметить ее 470-летие. Но сегодня это юбилей со слезами на глазах, когда вспоминают каждого погибшего в тяжелых муках. И хотя история тех событий, да и всей деревни, казалось бы, изучена до мелочей, в ее судьбе по-прежнему много белых пятен.

Их еще предстоит раскрыть историкам, архивистам, археологам. Продолжается поиск предыстории деревни. Какой была и чем жила Хатынь до момента жестокой расправы - в репортаже Инны Пилевич.

Хотыня или Хотынь - так в документах 18 века называют деревню, в последствии ставшей символом вечной памяти и скорби белорусского народа. Что происходило в местечке Логойского района 22 марта 1943 года - сегодня изучено в деталях. Но что же было до - об этом не пишут в учебниках истории.

Такие скромные факты о жизни Хатыни указаны в инвентарной книге Логойского графства. Ценные документы сегодня хранятся в Национальном историческом архиве Беларуси. Дата основания деревни неизвестна, но впервые в письменных источниках она упоминается в июле 1551 года. То есть, сложись все иначе, этим летом хатынцы могли бы праздновать юбилей своего местечка.

Местные жители работали на земле, занимались охотой и бортничеством. Мало кто знает, что Хатынь уже сжигали дотла в середине 17 века. В ходе кровавого потопа. Но она возродилась из пепла.







Недавно исследователи выяснили, что в деревне стояла церковь. Найдено ее подробное описание. По нему создали макет храма. Вот так приблизительно выглядела Хатынь до прихода карателей.

Артур Зельский, директор Государственного мемориального комплекса "Хатынь":

6 ноября 1794 года была освящена церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Стояла она где-то вот здесь, где-то вот на этом месте. Локализовать сейчас - надо проводить какие-то археологические раскопки.

Но все это уже лишь воспоминание. Единственное, что осталось от той прежней Хатыни, - это кладбище.

Некоторые захоронения датированы еще 17 веком.

Артур Зельский, директор Государственного мемориального комплекса "Хатынь":

Перед нами крест. Видите, в середине круглое отверстие. Это был когда-то жернов. Он пришел в негодность, и его местный каменотес обработал в виде креста.

Долгие годы кладбище было заброшенным. Несколько лет назад с помощью волонтеров его привели в порядок. На входе установили крест, не сугубо канонический. Ведь Хатынь - мемориал вне национальностей и конфессий.

Артур Зельский, директор Государственного мемориального комплекса "Хатынь":

Надгробия - не захоронения. Мы извлекли это из земли. Понимаете, очень может даже, что он стоит не на своем месте. Оно лежало присыпанное все, заросшее.

Объект еще предстоит изучить специалистам. Пока сюда не водят экскурсии. Для туристов - привычный маршрут, повествующий о последнем дне мирной белорусской деревни. Как после обстрела партизанами немецкой автоколонны каратели решили отомстить. Окружили Хатынь, согнали в амбар стариков, женщин, детей, заперли и подожгли.







В тот самый роковой день в Хатыни в огне не стало 149 человек, 75 из них - дети. Самому младшему было всего 7 недель. Большинство жертв похоронены здесь, в братской могиле. Но также несколько человек были преданы земле рядом, на местном кладбище.

Предполагают, что отдельно хоронили тех, кого удалось опознать. Также есть версия, что здесь покоятся и трое партизан. Те самые отважные, погибшие во время обстрела. Сегодня сотрудники мемориального комплекса изучают не только то, что было до, но и после трагедии. Поднимают тему возмездия, кому и по каким причинам удалось уйти от наказания. Преступление без оценки тех мук, которым подверглось мирное население. Отсутствие приговора за то, что сегодня в Хатыни вместо звуков деревенской жизни раздается лишь печальный звон колоколов.





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