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В "Понятной политике" о карательной операции на севере нашей страны в начале 1943 года
21.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В самый разгар войны в начале 1943 года немецкое командование крайне раздражено белорусскими партизанами: против них не получается воевать эффективно. Один из приближенных Гитлера Фридрих Еккельн придумал добавить на земли Беларуси "зимнего волшебства". Так называлась карательная операция на севере нашей страны. Нацисты хотели создать 40 километров выжженной земли, чтобы создать зону отчуждения между силами Третьего рейха и партизанами.
Руками латышских и украинских полицаев нацисты уничтожили почти полтысячи деревень, убили и замучили 14 тысяч мирных жителей. От этой истории кровь до сих пор стынет в жилах. Тем страшнее видеть, как современные соседи маршируют под флагами СС и вывешивают коллаборационистские флаги у себя в столице. Но Беларусь помнит. Вспомним все. Детально в
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В самый разгар войны в начале 1943 года немецкое командование крайне раздражено белорусскими партизанами: против них не получается воевать эффективно. Один из...
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