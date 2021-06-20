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Воспоминания ветеранов Великой Отечественной в специальном репортаже АТН: "За 5 минут до войны"

21.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Они строили планы на будущее, которое для многих не наступит никогда.  Военная машина рейха уже запустила движение к границам, через считанные часы она начнет перемалывать судьбы людей. Стратегический план "Барбаросса" упоминал Минск, наряду с Вильнюсом, Смоленском, Москвой в качестве особо важных объектов.

Трагедия июньского рассвета 41-го. Как обрывались планы на мирное завтра для граждан нашей республики? Что заставило детей оставить свои мечты и встать на защиту Родины наряду со взрослыми. 

Неделю премьер на нашем телеканале продолжит авторская работа Екатерины Тихомировой. Воспоминания ветеранов Великой Отечественной. Смотрите в специальном репортаже Агентства теленовостей: "За 5 минут до войны". 21 июня в вечернем эфире на "Беларусь 1"



 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Они строили планы на будущее, которое для многих не наступит никогда.  Военная машина рейха уже запустила движение к границам, через считанные часы она начнет...
 
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