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Великая Отечественная война еще имеет и большой интерес для многих историков. Так, ученые заинтересовались героями 68-го Гродненского укрепрайона. Он был частью "Линии Молотова", которую начали возводить только летом 1940 года. После возвращения Беларуси западных территорий в 1939 граница Советского Союза отодвинулась приблизительно на 300 километров.

Так называемая линия Сталина потеряла свою актуальность, поэтому стали строить новую линию обороны. К началу войны она не была завершена. Из 606 планируемых дотов были построены лишь 168. Многие долговременные огневые точки оставались без вооружения. Но несмотря на это, враг не смог без боя перейти границу.

В районе Августовского канала бои начались на рассвете. Некоторые доты замолчали навсегда спустя несколько часов, некоторые сдерживали врага целыми сутками. К сожалению, и сегодня, спустя 80 лет, мы не можем назвать имена всех, кто принял первый бой 22 июня 1941. Елена Бормотова о неизвестных героях войны.

Августовский канал - одно из самых известных туристических мест Беларуси. Здесь бывали миллионы людей. Но лишь немногие знают, что совсем рядом в лесу десятки объектов, которые на рассвете 22 июня стали целью и препятствием для солдат 3-го рейха - доты 68-го Гродненского укрепрайона.

Лидия Кривицкая, жительница д. Осочники:

Копали там что-то, хотели найти. Нашли консерву довоенную и съели ее. Открыли и съели, не отравились, ничего. У некоторых дотов даже колодцы есть для питьевой воды.

В 1939 году, после того как Беларуси вернули западные территории, граница Советского Союза сместилась на несколько сотен километров. Актуальность "Линии Сталина" была утеряна, нужно было возводить новую. Так, летом 1940 года началось строительство "Линии Молотова". Несколько укрепрайонов проходили по территории Беларуси, в том числе Гродненский. Он был самым крупным - на несколько десятков километров, 11 узлов обороны. Планировали возвести 606 долговременных оборонительных точек. Но построить успели меньше половины.

Сергей Пивоварчик, заведующий кафедрой Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы, доктор исторических наук:

Мы знаем, что в разных стадиях строительства было около 200 сооружений. Но из них боеспособных, боеготовых было примерно 50-60. Это даже меньше половины. Именно эти 50-60 дотов могли принять участие в боевых действиях.

Согласно журналу боевых действий 68-го укрепрайона, 21 июня в 23 часа поступил приказ поднять пулевые батальоны, загрузили боеприпасы, занять огневые точки. Многие думали, что это учения. По тревоге солдат поднимали и в четверг, и в пятницу. Первые залпы артиллерии вермахта прозвучали в 3:05 по европейскому времени. Момент на немецкой фотохронике.

Дмитрий Лютик, военный историк:

Первые минуты, первый час была непонятная ситуация: что это такое - учения это, провокация это или нет. Но фактически в то время связи уже не было даже со штабом укрепрайона, который находился в Гродно, поэтому действовали по боевой обстановке. Командиры гарнизонов самостоятельно отдавали приказ на открытие огня и доты начинали работать.

Один из достроенных дотов, который получил вооружение, - 39, где сражались бойцы учебной роты лейтенанта Кобылкина. Этот же дот в объективе немецкого солдата уже после уничтожения советского гарнизона. Молодые лейтенанты держали оборону несколько дней.

Андрей Янулевич, историк, краевед, учитель Сопоцкинской средней школы:

Перископ - это глаза дота. Как только над дотом появлялся перископ, командир должен был видеть обстановку, которая царила вокруг дота. По перископу начинался ураганный огонь противника. Уничтожив перископ, дот становился слепым.

Командование вермахта планировало молниеносно перейти границу и к вечеру 22 июня взять Гродно. Поэтому на каждый из советских постов была направлена рота, а то и батальон, усиленный артиллерией и минометами. 4-я погранзастава лейтенанта Кириченко стала одним из первых препятствий. Только к вечеру 22 июня немцы взяли рубеж. Бойцы лейтенанта Кириченко на своей заставе остались навсегда. Одним из первых на пути вермахта был и дот № 10 в нескольких метрах от берега.

Дмитрий Лютик, военный историк:

Был вооружен двумя пулеметными установками НПС 3 "Максим" и по центру стояла орудийная установка дот-4 - 45-миллиметровое орудие. Вы видите, что здесь достаточно много разрушений, которые были нанесены и обстрелом немецким. Кроме того, немцы пытались извлечь орудийные короба. Пытались их засверлить и целенаправленным взрывом выбить - извлекали металл.

Единственный из дотов, конструкция которого до сих пор не известна. Двухэтажный орудийно-пулеметный полукапанир. Численность гарнизона - около 20 человек. Одно из немногих мест обороны, где огневую точку прикрывал стрелковый полк. Бойцы держали оборону на протяжении 3 дней. Ждали подкрепления, но его не было. Последний дот в районе Августовского канала замолчал 28 июня.







Только после того как пехотные части прикрытия были выбиты штурмовыми отрядами вермахта, немцам удалось вплотную приблизиться к доту. В отверстие на крыше огневой точки они бросили гранаты. Дот выгорел вместе с гарнизоном. И сегодня, спустя 80 лет, под бетонными плитами полуразрушенного дота останки красноармейцев. И до сих пор мы не знаем имен тех, кто держал здесь оборону в первые дни войны.

Письма солдат Гродненского укрепрайона, написанные за несколько месяцев до начала войны своим родным. Они хранятся в музее Сопоцкинской школы. Большинство авторов погибло в первые часы и дни войны. Сегодня невозможно узнать, в каком из дотов находился тот или иной солдат. Гарнизонных списков нет.

Сергей Пивоварчик, заведующий кафедрой Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы, доктор исторических наук:

Находились останки, кости непогребенных военнослужащих, остатки оружия, снаряжения. Все это есть. Буквально несколько лет назад, проведя такие работы, мы передали в 52-й батальон сведения. Они приезжали и в одном из опорных пунктов в окопах возле дота подняли останки 14 солдат.

Медальоны, найденные при раскопках, были не заполнены. Солдат перезахоронили как безымянных. До сих пор они в списках тех, кто пропал без вести.





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