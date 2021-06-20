|
В проекте "Наши герои" участник Великой Отечественной войны Петр Вардомацкий
21.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Мы расскажем про по-настоящему уникального человека. В свои 102 года он освоил смартфон, чтобы каждый день быть в курсе того, что происходит в родной стране.
В стране, за которую он готов был отдать жизнь столько лет назад. В проекте "Наши герои" участник Великой Отечественной войны. Инженер-полковник в отставке и пример для всех нас - Петр Вардомацкий (видео).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы расскажем про по-настоящему уникального человека. В свои 102 года он освоил смартфон, чтобы каждый день быть в курсе того, что происходит в родной стране. В...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)