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В проекте "Наши герои" участник Великой Отечественной войны Петр Вардомацкий

21.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мы расскажем про по-настоящему уникального человека. В свои 102 года он освоил смартфон, чтобы каждый день быть в курсе того, что происходит в родной стране. 

В стране, за которую он готов был отдать жизнь столько лет назад. В проекте "Наши герои" участник Великой Отечественной войны. Инженер-полковник в отставке и пример для всех нас - Петр Вардомацкий (видео).


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Мы расскажем про по-настоящему уникального человека. В свои 102 года он освоил смартфон, чтобы каждый день быть в курсе того, что происходит в родной стране.  В...
 
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