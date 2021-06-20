Источник материала: БT

Мы расскажем про по-настоящему уникального человека. В свои 102 года он освоил смартфон, чтобы каждый день быть в курсе того, что происходит в родной стране.

В стране, за которую он готов был отдать жизнь столько лет назад. В проекте "Наши герои" участник Великой Отечественной войны. Инженер-полковник в отставке и пример для всех нас - Петр Вардомацкий (видео).





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