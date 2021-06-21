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Круглый стол, посвященный Неделе молодежи, пройдет в пресс-центре БЕЛТА

21.06.2021 07:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол "Государство и молодежь: взаимное социальное обязательство", посвященный Неделе молодежи, состоится в пресс-центре БЕЛТА 21 июня в 11.00.

Ежегодно в последнее воскресенье июня в Беларуси отмечается День молодежи. В нынешнем году правительство приняло решение объявить 21-27 июня Неделей молодежи. Участники круглого стола расскажут о проводимой государственными органами работе по поддержке молодых людей, имеющихся льготах и преференциях, созданных условиях для развития потенциала молодежи, ее самореализации и ответственного активного участия в строительстве сильной и процветающей Беларуси.

Участники:

Александр Кадлубай - заместитель министра образования Республики Беларусь;

Андрей Лобович - первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь;

Вячеслав Дурнов - первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь;

Елена Богдан - первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь;

Валерий Громада - заместитель министра культуры Республики Беларусь;

Леонид Касинский - помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь.

Вопросы участникам можно присылать на адрес pressuser@belta.by, в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.

Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30-303.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ежегодно в последнее воскресенье июня в Беларуси отмечается День молодежи. В нынешнем году правительство приняло решение объявить 21-27 июня Неделей молодежи.
 
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