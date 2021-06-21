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ЦТ по обществоведению пройдет сегодня в Беларуси

21.06.2021 07:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по обществоведению пройдет сегодня в Беларуси. Сдавать этот предмет планируют около 13 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Абитуриентов пропускают в пункт проведения тестирования по документам, удостоверяющим личность. Это паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца. При себе необходимо иметь пропуск, а также гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета. Запрещено проносить мобильный телефон и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства.

Традиционно тестирование начнется в 11.00. Задания ЦТ полностью соответствуют школьной программе, а вероятность угадывания фактически сведена к нулю. Поэтому итоговые баллы за тесты будут зависеть исключительно от подготовки самого абитуриента.

Следующее ЦТ - по математике - пройдет 23 и 24 июня, биологии - 26 июня. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 28 июня, химии - 30 июня, физике - 2 июля, истории Беларуси - 4 июля, географии - 6 июля, всемирной истории (новейшее время) - 8 июля.

Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. абитуриентов.-0-

ЦТ по обществоведению пройдет сегодня в Беларуси

 
Теги: Минск
 
 
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Традиционно тестирование начнется в 11.00. Задания ЦТ полностью соответствуют школьной программе, а вероятность угадывания фактически сведена к нулю. Поэтому...
 
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