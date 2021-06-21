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Где в Минске отключат горячую воду с 21 июня
21.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн - Sputnik. Из-за профилактических работ на теплосетях жителям ряда домов в Минске отключат горячую воду с 21 июня, сообщили в УП "Минсккоммунтеплосеть".
С понедельника горячей воды не будет по следующим адресам:
Отключать горячую воду для подготовки теплосетей столицы к работе в зимних условиях начали 12 мая, по планам энергетиков, ремонтная кампания закончится в городе 28 августа.
Время отключения не превысит двух недель. За все время отключений будет обследовано 96 магистральных участков и заменено 59,5 километров теплосетей.
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Для минчан профилактические работы в системе горячего теплоснабжения - дело привычное, они продлятся все три летних месяца.
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