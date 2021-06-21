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Где в Минске отключат горячую воду с 21 июня

21.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн - Sputnik. Из-за профилактических работ на теплосетях жителям ряда домов в Минске отключат горячую воду с 21 июня, сообщили в УП "Минсккоммунтеплосеть".

С понедельника горячей воды не будет по следующим адресам:

  • 3-й Железнодорожный пер., 10, 16;
  • 4-ул. Грушевская, 65, 65а; 71, 73;
  • 5- Разинская, 29, 62, 64.

Отключать горячую воду для подготовки теплосетей столицы к работе в зимних условиях начали 12 мая, по планам энергетиков, ремонтная кампания закончится в городе 28 августа.

Время отключения не превысит двух недель. За все время отключений будет обследовано 96 магистральных участков и заменено 59,5 километров теплосетей.

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Теги: Минск
 
 
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Для минчан профилактические работы в системе горячего теплоснабжения - дело привычное, они продлятся все три летних месяца.
 
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