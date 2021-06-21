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Квартиры в готовых домах Minsk World - от 2800 рублей за квадратный метр! Новоселье ещё ближе!
21.06.2021 09:07 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Купить квартиру в новостройке стало ещё проще и выгоднее! Застройщик предлагает скидки за квадратный метр в готовых домах многофункционального комплекса
Так, СКИДКА при единовременной оплате составит 30 евро за метр квадратный, а при покупке машино-места в паркинге – 130 евро за квадратный метр!
Подробности акции уточняйте у менеджеров по телефону по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Покупая квартиру в готовом доме вы сможете начать ремонт сразу после подписания договора. А значит и отпраздновать новоселье гораздо быстрее!
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Свободные квартиры можно купить и в доме
Застройщик ценит время своих клиентов, поэтому все необходимые объекты находятся прямо на территории квартала. Cпортивные и игровые площадки, магазины, кафе и другие объекты городского ритейла – всё под рукой, чтобы вы не отвлекались от главного и смогли насладиться комфортом нового жилого комплекса!
Квартал "Эмиратс" - гордость застройщика
Покупателей квартир в доме
Девятиэтажный паркинг с охраной и системой видеонаблюдения
Многофункциональный комплекс
Например, Наталья Филюта купила квартиру в доме
"Я счастлива, потому что комплекс просто сказка. Здесь множество новых домов, в одном из которых будет жить моя семья", - поделилась она первыми впечатлениями.
Наталья Филюта с сыновьями в восторге от новой квартиры
Первое, что бросилось в глаза – дизайнерское лобби с зоной отдыха, санитарной комнатой и местом для консьержа. Здесь так уютно, что хочется задержаться!
Сыновья Натальи отметили хорошие лифты: они попали на 9 этаж буквально за несколько минут. Пополнили копилку положительных эмоций и шикарные виды из окна.
"Комплекс молодой и красивый, все здесь сделано для людей. Надеемся, все здесь будут жить как одна большая семья", - добавила Наталья.
Дом "Александрия" в квартале "Африка"
Дома в многофункциональном комплексе
Лобби домов "Гонконг", "Александрия", "Нью-Дели" и "Касабланка"
У застройщика
"Маяк Минска" - красивый и функциональный проект
Жилой комплекс "Маяк Минска" ночью выглядит ещё красивее
Комплекс "Парк Челюскинцев" находится в нескольких метрах от парка
Чтобы купить квартиру или коммерческую недвижимость в многофункциональных комплексах Minsk World, Маяк Минска и Парк Челюскинцев обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).
Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).
Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.
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Купить квартиру в новостройке стало ещё проще и выгоднее! Застройщик предлагает скидки за квадратный метр в готовых домах многофункционального комплекса Minsk World!
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