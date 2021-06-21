Министр экономики: санкции против Беларуси могут быть связаны не с политикой, а с экономикой

Мировое сообщество сейчас вводит санкции против Беларуси из-за своих экономических целей – чтобы «вытолкнуть конкурента» с рынка. Об этом заявил министр экономики Беларуси Александр Червяков в эфире программы «Контуры» на ОНТ.

«Наверное, одна из причин, почему ввели санкции именно сейчас, на наш взгляд, под предлогом каких-то политических вопросов, наверное, скрывается экономика», - сказал министр.

Червяков отмечает, что во время пандемии в 2020 году белорусская экономка «просела» буквально на 0,9%, в то время как другие страны – на 3-6%. И Беларусь быстро мобилизировалась в поставках нефтепродуктов после отмены локдауна, «когда Минск стал явным воздушным хабом и стал на себя перетягивать пассажиропоток».

«Если проанализировать мировой опыт применения санкций, то ни одни санкции не достигали своей политической цели. Но под этими санкциями скрывалось другое. Вопросы, связанные с разделением рынков, выталкиванием конкурентов», - продолжил он, добавив, что эти процессы сейчас происходят и в Беларуси.

По словам Александра Червякова, белорусские власти надеятся, что мировое сообщество приостановит санкции в отношении нашей страны, но для Беларуси это возможность рассмотреть новые рынки и новых партнеров. Одним из таких рынков является азиатский. Также в условиях санкций страна намерена нивелировать потери импортозамещением и снижением издержек производства.