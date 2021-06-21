І Форум регионов Беларуси и России в фотографиях БЕЛТА

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый форум регионов Беларуси и России прошел в Минске 5-6 июня 2014 года. Его главной темой стало "Эффективное развитие агропромышленных комплексов Беларуси и России — важнейшее условие продовольственной безопасности Союзного государства". По итогам были выработаны важные решения в сфере АПК. І Форум регионов Беларуси и России – в архивных фотографиях БЕЛТА.









Валентина Матвиенко и Анатолий Рубинов, 2014 год





Первый форум регионов Беларуси и России в Минске. Анатолий Рубинов, 2014 год





Первый форум регионов Беларуси и России в Минске. Во время подписания протокола о намерениях о развитии долгосрочного сотрудничества





Валентина Матвиенко во время посещения выставки "Белагро", 2014 год

С российской стороны участие в мероприятии приняли 188 человек (были представлены 19 регионов), с белорусской - 117 человек.









На выставке "Белагро-2014"





Участники форума регионов Беларуси и России посетили агрокомбинат "Снов", 2014 год





Выставку "Белагро", 2014 год





В июне нынешнего года традиционно стартует очередное совместное и масштабное мероприятие. VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля. Его главной темой станет "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации".

Ключевые мероприятия состоятся в Москве и Московской области (Дом правительства Московской области), а также в режиме видео-конференц-связи в Минске.-0-