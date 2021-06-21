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І Форум регионов Беларуси и России в фотографиях БЕЛТА

21.06.2021 10:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый форум регионов Беларуси и России прошел в Минске 5-6 июня 2014 года. Его главной темой стало "Эффективное развитие агропромышленных комплексов Беларуси и России — важнейшее условие продовольственной безопасности Союзного государства". По итогам были выработаны важные решения в сфере АПК. І Форум регионов Беларуси и России – в архивных фотографиях БЕЛТА.

І Форум регионов Беларуси и России в фотографиях БЕЛТА

І Форум регионов Беларуси и России в фотографиях БЕЛТА
Валентина Матвиенко и Анатолий Рубинов, 2014 год

І Форум регионов Беларуси и России в фотографиях БЕЛТА
Первый форум регионов Беларуси и России в Минске. Анатолий Рубинов, 2014 год

І Форум регионов Беларуси и России в фотографиях БЕЛТА
Первый форум регионов Беларуси и России в Минске. Во время подписания протокола о намерениях о развитии долгосрочного сотрудничества

Валентина Матвиенко во время посещения выставки "Белагро", 2014 год
Валентина Матвиенко во время посещения выставки "Белагро", 2014 год

С российской стороны участие в мероприятии приняли 188 человек (были представлены 19 регионов), с белорусской - 117 человек.

І Форум регионов Беларуси и России в фотографиях БЕЛТА

На выставке "Белагро-2014"
На выставке "Белагро-2014"

Участники форума регионов Беларуси и России посетили агрокомбинат "Снов", 2014 год
Участники форума регионов Беларуси и России посетили агрокомбинат "Снов", 2014 год

Выставку "Белагро", 2014 год
Выставку "Белагро", 2014 год

І Форум регионов Беларуси и России в фотографиях БЕЛТА

В июне нынешнего года традиционно стартует очередное совместное и масштабное мероприятие. VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля. Его главной темой станет "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации".

Ключевые мероприятия состоятся в Москве и Московской области (Дом правительства Московской области), а также в режиме видео-конференц-связи в Минске.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый форум регионов Беларуси и России прошел в Минске 5-6 июня 2014 года. Его главной темой стало "Эффективное...
 
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