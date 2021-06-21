Щекин: глубоко символично и трагично, что именно в эти дни Запад вводит против нас санкции

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21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глубоко символично и одновременно трагично, что именно в эти дни коллективный Запад вводит против нас масштабные санкции. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси Николай Щекин.

"Самое ценное, что остается в истории общества и в целом человечества, - это историческая память. Сегодня с горестью и необъяснимой тяжестью в душе мы понимаем некоторую несуразность и хаотичность происходящего. Забвению предаются поступки, слова, идеи, люди. Трудно осознавать, что великие героические страницы нашего народа пытаются очернить и осквернить светлые чувства, - отметил аналитик. - Со мной все согласятся, что 22 июня 1941 года - самый драматичный день в нашей истории. Пожалуй, ни одна дата так не характеризует историческую судьбоносность трагичности белорусского народа. И вся тысячелетняя история меркнет перед ужасающими страницами Великой Отечественной войны. Она прошла через судьбы каждого, оставила шрам в душе миллионов белорусов и других советских народов, их потомков".

По словам Николая Щекина, 22 июня 1941 года - это кротовоточащая рана, нестихаемая боль, крик души и постоянное обращение к справедливости."Прошло 80 лет, но могилы миллионов красноармейцев, памятники, напоминающие о злодеяниях нацистов в концлагерях, обелиски, которые увековечивают героический подвиг белорусского народа, - напоминание всем нам, ныне живущим, об очередных преступных усилиях коллективного Запада "демократизировать" Беларусь", - считает политолог. - Предпринимаемые коллективным Западом в последнее время попытки переписать трагические, самые дорогие и в то же время слезные страницы нашей истории необходимо расценивать как объявление нам войны. Война идет за историческую правду и память, за возможность нам "беларусамi звацца". Беларусь и весь белорусский народ оказались на линии огня лжи, фейков, информационной войны, государственного терроризма. Из нас пытаются сделать беспамятные банановые племена и забрать главную ценность - белорусскую душу и культурный код, как единственный фактор, цементирующий белорусский народ и государственность. Сложно переоценить заслуги белорусского народа в подвиге ВОВ, его душевный порыв, неподдельный героизм и неиссякаемую жажду жизни. В Год народного единства память о трагической дате для всех граждан страны - это напоминание всем, что в любое время надо ценить единство людей и страны".

Николай Щекин отметил, что Беларусь - одна из первых на постсоветском пространстве стала отстаивать ценность Великой Победы и одна из немногих стран в мире, которая не позволила на своей территории возродиться нацизму, поставив жесткий заслон историческому рейдерству со стороны Европы.

"К сожалению, глубоко символично и одновременно трагично, что именно в эти дни коллективный Запад вводит против нас масштабные санкции, это своего рода война через народные символы. Как ученый знаю, что символическая война всегда являлась предвестником настоящих военных действий. В этой связи претензии коллективного Запада, в особенности Германии и Польши, быть моралистами выглядят и являются по своей сути преступными. Снос памятников красноармейцам в западных странах (Польша, Литва, Чехия, Румыния, Украина, Латвия, Эстония, Болгария, Словакия) не поддается разумному объяснению. Фальсификация истории - это преступление перед потомками", - подчеркнул кандидат философских наук.

По его мнению, Брестская крепость, Хатынь, Красный Берег, Озаричи, Тростенец - это молчаливые символы, окропленные кровью. "Поэтому инициированные Генеральной прокуратурой расследования уголовных дел о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период стали ярким примером всем современным странам и народам не оставлять безнаказанными преступления нацистов и восстановить историческую справедливость. Долг каждого - низко поклониться всем, кто погибал под бомбежками люфтваффе, горел в печах концлагерей и в сожженных дотла деревнях, кто был зверски замучен в застенках гестапо, на ком проводили дикие медико-биологические эксперименты, кого заживо закапывали и умерщвляли в душегубках. Наше поколение не имеет права забывать о зверствах гитлеровской Германии и фашиствующей демократии коллективного Запада. Мы не можем допустить повторного геноцида против Беларуси. Проведение общереспубликанской минуты молчания станет незыблемой жизнеутверждающей традицией, увековечивающей бессмертие душ и сердец погибших", - подытожил Николай Щекин. -0-