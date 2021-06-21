Обновленную мемориальную аллею открыли в Бресте

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Их именами названы улицы Бреста. Обновленную мемориальную аллею открыли в областном центре. Вблизи Брестской крепости установили 13 гранитных стел. На них - 24 бронзовых барельефа участников первых боев под Брестом летом 41-го и освободителей областного центра, подпольщиков и партизан, чьи имена увековечены в названиях улиц города. В числе новых - барельеф первого Героя Беларуси Владимира Карвата. Молодежь Бреста взяла памятный объект под свое шефство.

Аллея, посвященная памяти героев, была открыта к 30-летию обороны Брестской крепости. В ее восстановлении приняли участие и организации города.





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