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Обновленную мемориальную аллею открыли в Бресте

21.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Их именами названы улицы Бреста. Обновленную мемориальную аллею открыли в областном центре. Вблизи Брестской крепости установили 13 гранитных стел. На них - 24 бронзовых барельефа участников первых боев под Брестом летом 41-го и освободителей областного центра, подпольщиков и партизан, чьи имена увековечены в названиях улиц города. В числе новых - барельеф первого Героя Беларуси Владимира Карвата. Молодежь Бреста взяла памятный объект под свое шефство.

Аллея, посвященная памяти героев, была открыта к 30-летию обороны Брестской крепости. В ее восстановлении приняли участие и организации города. 


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Теги: Брест
 
 
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Их именами названы улицы Бреста. Обновленную мемориальную аллею открыли в областном центре. Вблизи Брестской крепости установили 13 гранитных стел. На них - 24...
 
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