Минск адаптируют под экотрафик

Источник материала: БT

Новые направления столичной велодорожки, нанесение разметки для двухколесного транспорта в пешеходных зонах и даже обустройство мини-светофоров для велосипедистов. Инфраструктура Минска все больше адаптируется к экодвижению. Администрация города и представители велосипедного общества занимаются разработкой туристических веломаршрутов по памятным и самым живописным уголкам столицы, появляются новые зеленые парковки и места для хранения двухколесных.

Продолжают определять места, где есть большой спрос на услуги по хранению двухколесного транспорта. Всего в Минске почти полсотни велогаражей: вмещают они полторы тысячи велосипедов. В этом году появится около 15 новых боксов нового формата.





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