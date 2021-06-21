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Минск адаптируют под экотрафик

21.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые направления столичной велодорожки, нанесение разметки для двухколесного транспорта в пешеходных зонах и даже обустройство мини-светофоров для велосипедистов. Инфраструктура Минска все больше адаптируется к экодвижению. Администрация города и представители велосипедного общества занимаются разработкой туристических веломаршрутов по памятным и самым живописным уголкам столицы, появляются новые зеленые парковки и места для хранения двухколесных.

Продолжают определять места, где есть большой спрос на услуги по хранению двухколесного транспорта. Всего в Минске почти полсотни велогаражей: вмещают они полторы тысячи велосипедов.  В этом году появится около 15 новых боксов нового формата.


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Теги: Минск
 
 
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Новые направления столичной велодорожки, нанесение разметки для двухколесного транспорта в пешеходных зонах и даже обустройство мини-светофоров для...
 
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