Выработка электроэнергии ветряными установками Беларуси выросла более чем в 20 раз

Источник материала: БT

Укрощение стихии может быть полезным. На пути перехода на альтернативные источники энергии наиболее перспективна ветроэнергетика. Только за минувший год общая мощность ветрогенераторов во всем мире увеличилась на 14 %. Это абсолютный рекорд для рынка ветроэнергетики за всю его историю. Более сотни ветряных установок работают и в Беларуси. Среди них и самая высокая в СНГ - в Мстиславском районе. За последние пять лет выработка электроэнергии ветряными мельницами нашей страны выросла более чем в 20 раз.

Марина Белоус, руководитель проекта "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь":

Для развития ветроэнергетики у нас в стране созданы все условия. Прежде всего у нас подходящие климатические условия. Согласно недавно обновленному атласу ветрового потенциала Республики Беларусь, средняя скорость ветра на высоте 100 метров достигает от 5,5 до 7 м/с, что уже является хорошими показателями для возведения ветроэнергетических установок.

В стране дан старт развитию и других видов возобновляемой энергии. В Беларуси функционируют около 500 установок, среди которых биогазовые, фотоэлектрические и гидроэнергетические.





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