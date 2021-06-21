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В. Арчаков: Война не в прошлом, она продолжается и сейчас, только в ином формате

21.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Война не в прошлом, она продолжается и сейчас, только в ином формате. Такое мнение в интервью телеканалу "Беларусь 1" высказал заместитель госсекретаря Совета безопасности. По мнению Владимира Арчакова, внешние силы по сей день представляют реальную угрозу для независимости Беларуси. Только правильно сделанные выводы из уроков истории и сохранение народной памяти о Великой Отечественной войне позволят сохранить мир и спокойствие в нашей стране. В это же время готовым надо быть к любому повороту событий, не искажать правду и понимать истинное значение патриотизма.

Полную версию интервью с заместителем государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Владимиром Арчаковым смотрите в эфире "Панорамы".


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Война не в прошлом, она продолжается и сейчас, только в ином формате. Такое мнение в интервью телеканалу "Беларусь 1" высказал заместитель госсекретаря Совета...
 
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