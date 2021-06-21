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В. Арчаков: Война не в прошлом, она продолжается и сейчас, только в ином формате
21.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Война не в прошлом, она продолжается и сейчас, только в ином формате. Такое мнение в интервью телеканалу
Полную версию интервью с заместителем государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Владимиром Арчаковым смотрите в эфире
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Война не в прошлом, она продолжается и сейчас, только в ином формате. Такое мнение в интервью телеканалу "Беларусь 1" высказал заместитель госсекретаря Совета...
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