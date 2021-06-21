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Подробности нацистской карательной операции "Зимнее волшебство" - в программе "Понятная политика"
21.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Страх и ненависть на севере Беларуси. Сегодня в
Как поэтическое название обернулось геноцидом белорусского народа. О страшных преступлениях латышских батальонов и о безумных поступках современных политиков смотрите сегодня сразу после
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Страх и ненависть на севере Беларуси. Сегодня в "Понятной политике" расскажем подробности нацистской карательной операции "Зимнее волшебство". Как...
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