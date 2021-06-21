В Брестской крепости организована выставка фронтовых писем

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С надеждой на встречу и верой в Победу. В преддверии большой памятной даты - 80-летия начала Великой Отечественной войны - выставка фронтовых писем проходит в Брестской крепости. В экспозиции - копии посланий, которые красноармейцы отправляли близким. Среди них рукописные строки Бориса Ковзана. Это единственный летчик-истребитель в мире, который во время войны совершил четыре воздушных тарана и остался жив. Сама выставка открылась в легендарном месте: Восточном форте. Именно здесь защитники цитадели организовали последний и самый мощный очаг сопротивления. Враг уже ушел за Смоленск, а в крепости продолжались одиночные бои.

Инна Гавриленко, завотделом "Восточный форт" мемориального комплекса "Брестская крепость-герой":

Это совместный проект Белорусского телеграфного агентства и Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны. Это письма тех, кто был на фронте в годы Великой Отечественной войны, и в них отражено то, что тревожило, что болело внутри - и этим они интересны.

Кроме писем на выставке представлены также фотографии военного периода.





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