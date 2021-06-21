В Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности

Источник материала: БT

Жару до 35 градусов прогнозируют в Беларуси на этой неделе. Сохраняется оранжевый уровень опасности. Специалисты в местах отдыха продолжают мониторинг в усиленном режиме. Водоемы переполнены отдыхающими, и многие, пренебрегая правилами безопасности, организуют досуг вне специально оборудованных пляжей. По статистике на вечер воскресенья, в Беларуси за выходные погибло 17 человек, среди них 15-летний ребенок. Девочка выгуливала собаку, оступилась и упала в воду. Однако лишь в 20 процентах гибель на воде - это несчастные случаи, в основной массе люди тонут в нетрезвом виде. ОСВОД продолжает мониторинг зон отдыха с земли, воды и воздуха - в небо подняты дроны для выявления потенциальных нарушителей. Самые злостные получат штраф. Вместе с МЧС прибрежную линию патрулирует милиция. Особое внимание тем, кто злоупотребляет горячительными напитками или оставляет детей без присмотра возле воды.

Жаркая погода сказывается на дорожной обстановке

Жаркая погода серьезно сказывается на дорожной обстановке, констатируют в ГАИ. Традиционное требование садиться за руль трезвым соблюдают далеко не все - только в субботу задержано 60 пьяных лихачей. Не обошлось и без серьезных аварий.

Серьезные аварии произошли в стране в выходные дни

Накануне вечером в Борисовском районе 26-летняя водитель автомобиля "Мерседес" не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с "фордом", водитель и два пассажира в котором погибли.

В столице водитель мотоцикла на Немиге совершил наезд на пешехода, который с явными признаками алкогольного опьянения переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате происшествия мотоцикл после падения загорелся. Пешеход с травмами в больнице. Мотоциклист также пострадал, но от госпитализации отказался.

В эти дни ГАИ рекомендует водителям следить не только за своим состоянием, но и за здоровьем пассажиров. В жаркую погоду нужно более внимательно относиться к любой поездке. Людям с проблемами здоровья от дальних и утомительных поездок лучше отказаться.





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