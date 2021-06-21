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До +35°С ожидается в Беларуси 22 июня - объявлен оранжевый уровень опасности

21.06.2021 11:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 35 градусов ожидается в Беларуси 22 июня, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник, 22 июня, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, днем при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 17-23. Днем будет 29-34 градуса тепла, местами по юго-востоку до плюс 35.

В среду и четверг, 23 и 24 июня, местами по стране ожидается до 35-36 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 22 июня, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер...
 
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