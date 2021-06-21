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Идеи превосходства одних народов над другими сегодня маскируются под заботу о демократии - мнение

21.06.2021 11:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идеи превосходства одних народов над другими никуда не исчезли, а умело маскировались все эти десятилетия под видом заботы о развитии демократии в нашей стране. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Совета Республики, директор средней школы № 14 г.Молодечно Калина Капуцкая.

"Приближается памятная дата - 22 июня. Это день, который навсегда вошел в историю нашего народа как начало агрессивных и ничем не оправданных действий гитлеровской Германии по отношению к советскому народу. План унижения и уничтожения белорусов как нации, народа был настолько жесток, что и сегодня вызывает возмущение. Оккупанты сжигали города, деревни, вывозили промышленное оборудование, сырье, лес, культурно-исторические ценности, создавали концлагеря, вовсю применяли карательные меры, использовали политику геноцида для достижения своих целей, - подчеркнула Калина Капуцкая. - Однако, как мы видим сегодня, идеи превосходства одних народов над другими никуда не исчезли, а умело маскировались все эти десятилетия под видом заботы о развитии демократии в нашей стране. Нас убаюкивали рассказами о "европейских ценностях", говорили, как плохо у нас и как хорошо у них, постепенно взращивали чувство неполноценности, формировали ненависть ко всему, что ассоциируется с молодым белорусским государством".

Сенатор констатировала, что за все это никто не несет ответственности, как и во времена оккупационного режима на территории Беларуси, когда преступные действия немецких солдат и ставших на их сторону коллаборантов были оправданы.

"Белорусам стоит проанализировать прошлые и современные геополитические процессы и не допустить повторения откровенного геноцида белорусского народа", - подытожила Калина Капуцкая.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сенатор констатировала, что за все это никто не несет ответственности, как и во времена оккупационного режима на территории Беларуси, когда преступные действия...
 
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