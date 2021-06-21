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Неделя молодежи стартовала в Беларуси

21.06.2021 12:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовала Неделя молодежи. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщил заместитель министра образования Александр Кадлубай.

"Ежегодно в последнее воскресенье июня Беларусь отмечает День молодежи. С 21 по 27 июня в нашей стране объявлена Неделя молодежи", - сказал Александр Кадлубай.

По его словам, сегодня молодежь составляет почти 30% населения планеты. "По данным Национального статистического комитета, в Беларуси проживает около 1,7 млн молодых людей, а это почти каждый пятый житель страны. Поэтому при определении общенациональных приоритетов в нашей стране обязательно учитываются интересы молодежи как наиболее активной части общества", - отметил замминистра.

В реализацию государственной молодежной политики вовлечены все без исключения государственные органы и организации всех форм собственности, общественные объединения, гражданское общество. "Это позволило создать успешную систему социальных, экономических, политических, организационных и иных мер, направленных на поддержку молодых граждан. На финансирование мероприятий подпрограммы "Молодежная политика" государственной программы "Образование и молодежная политика" на 2021-2025 годы будет направлено Br10 млн", - подчеркнул Александр Кадлубай.-0-

Кадлубай: одно из основных направлений госполитики - поддержка молодежи в получении образования

Государство слышит и видит, какие вопросы сегодня актуальны для молодежи - Кадлубай

 
Теги: Минск
 
 
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По данным Национального статистического комитета, в Беларуси проживает около 1,7 млн молодых людей, а это почти каждый пятый житель страны.
 
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