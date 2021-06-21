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Главы МИД стран СНГ запустили акцию памяти к 80-летию начала войны

21.06.2021 12:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Содружества Независимых Государств запустили в социальных сетях акцию памяти к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Видео акции опубликовано на официальной странице МИД Беларуси в Facebook под хэштегом #ВОВ80, сообщает БЕЛТА.

"80 лет назад, 22 июня 1941 года, в семьи многонационального Советского Союза пришла война. Никто не остался в стороне, для каждого народа СССР эта война обернулась национальной трагедией. Сегодня народные поэты голосами министров иностранных дел стран - участниц СНГ напомнят всем нам об ужасе войны и героизме защитников, вероломстве врага и стойкости наших предков, горести потерь и слезах радости Победы! Мы в СНГ помним, чтим и бережем мирное наследие!" - подчеркнули в министерстве.

Главы внешнеполитических ведомств продекламировали стихотворения на военную тематику на родных языках. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, в частности, прочитал стихотворение Якуба Коласа "Абаронцам роднай зямлі".

Инициатором акции стала Беларусь как страна-председатель в Содружестве Независимых Государств в 2021 году.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Главы внешнеполитических ведомств продекламировали стихотворения на военную тематику на родных языках. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, в...
 
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