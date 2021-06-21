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Всебелорусская минута молчания пройдет 22 июня в 12.00

21.06.2021 12:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны по всей стране пройдет Всебелорусская минута молчания, сообщает БЕЛТА.

Принять участие в минуте молчания в эту скорбную дату может каждый. В 12.00 нужно остановиться на минуту и вспомнить тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу и пострадал от действий фашистов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Принять участие в минуте молчания в эту скорбную дату может каждый. В 12.00 нужно остановиться на минуту и вспомнить тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую...
 
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