Где в Минске отключат горячую воду в июле

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июня – Sputnik. В Минске в июле продолжат отключать горячую воду, в УП "Минсккоммунтеплосеть" рассказали, где и когда пройдет профилактика.

Время отключения не превысит двух недель, иногда коммунальщики справляются на день раньше. В планах - обследование 96 магистральных участков. Также в процессе отключений заменят 59,5 километров теплосетей.

С 5 июля без горячей воды будут жители домов по следующим адресам:

Измайловский 2-й пер., 13;

Л. Беды, 39;

М. Лынькова, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 79а, 83, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 87/1, 87/2, 95, 97, 99, 99В, 99/1, 99/2, 99/3, 99/5, 101/1, 101/2, 101/3, 105, 107, 109/1, 109/2, 111, 113, 115, 117;

Можайского 3-й пер., 11;

Неждановой, 36;

РКМЦ в дер. Ждановичи.

С 6 июля горячую воду отключат на улицах:

Азгура, 3, 5, 8;

Ангарская, 15Б, 15В;

Бумажкова, 37а, 39;

Ваупшасова, 15, 16, 17, 19, 26, 29, 31, 42, 42А, 42Б, 44;

Геологическая, 99, 101, 103, 105, 107, 115, 117, 119, 119А, 121, 123, 125, 127, 129, 133;

Днепровская, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

Карвата, 10А, 10Б, 10В;

КГБ: здание № 1, здание № 2, гараж, склад, КПП, мастерская, дизельная, учебный корпус № 1;

Маневича, 5, 6, 8, 10, 13, 17;

Менделеева, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 20, 22, 24, 30;

Мичурина, 12А, 19, 21, 23, 25;

Молодежная, 1, 1/2, 2, 5;

Партизанский пр., 104А, 133, 135, 146, 146А, 148;

Первомайская, 20/2, 20/3, 24/2;

Пугачевская, 7, 9, 11;

Пулихова, 7/1, 7/2;

Седова, 16;

Солтыса, 42, 44, 46, 48, 50/1, 50/2, 54, 56, 56А, 58, 60, 62;

Социалистическая, 13, 30, 32;

Столетова, 2;

Уральская, 8А, 10А;

Фабричная, 20;

Фроликова, 2, 19, 21, 23, 23А, 25;

Центральная, 11А;

Шоссейная, 13, 17.

С 7 июля на улицах:

Бельского, 24, 26;

Белинского, 23;

Восточная, 41, 107, 107А;

Е. Полоцкой, 1, 3, 4, 5;

Корш-Саблина, 2;

Логойский тракт, 21/6;

Матусевича, 38, 40, 42, 44, 44б, 46;

Московская, 9, 13;

Одоевского, 70;

П. Глебки, 11, 15А;

Полиграфический 1-й пер., 4, 6, 6А;

Притыцкого, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59;

Рабкоровская, 23;

Славинского, 6, 8, 8А.

С 12 июля без горячей воды будут в домах по следующим адресам:

50 лет Победы, 20, 22;

Беляева, 3, 4, 9, 10, 21, 25;

в/ч 04104: столовая, санчасть, спортклуб, баня;

Водолажского, 4, 5, 6, 6А, 8, 8А, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 23А;

Героев 120-й дивизии, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 27А, 29, 33;

Курсанта Гвишиани, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

Независимости пр., 186, 196, 198, 202/1, 202/2;

Основателей, 11, 13, 15;

Пономарева, 1, 1А, 2, 3, 3Б, 4А, 5, 6, 7, 9А, 11, 11Б, 12, 13;

Почтовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Рогачевская, 1А, 10, 10А, 10Б, 10В, 10Д;

Садовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

ст. Колядичи, 1, 3, 5, 7;

Стариновская, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37.

С 19 июля воду отключат на ул. Гвардейской, 10.

С 22 июля на улицах:

Буденного, 6;

Филатова, 10;

Щербакова, 1;

Я. Райниса, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д.

С 26 июля без воды будут жители дома № 16 на ул. Васнецова.

С 27 июля отключение будет по следующим адресам:

Беломорская, 5, 8,

М. Богдановича, 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 29

В. Хоружей, 21

Каховская, 17

Киселева, 17

Коммунистическая, 1, 14, 16, 18, 19, 52

Красная, 3, 5

Кропоткина, 47, 51, 55, 76, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/6, 76/7, 76/9, 76/10, 76/11, 76/12, 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18;

Куйбышева, 10, 61/1, 61/2, 61/3, 73, 73А, 75;

Кульман, 37, 39;

Машерова пр., 60;

Нововиленская, 6, 7, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 18, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 24;

Нововиленский пер., 14;

Орловская, 51, 53, 57, 59;

Осипенко, 2, 4, 6, 8;

Старовиленская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 44, 46, 48, 97;

Старовиленский тракт, 6, 8, 10, 26А, 26/1, 28/1, 30, 69, 69А, 73, 75, 75А, 77;

Сторожевская, 3, 5, 7, 8, 8А;

Троицкая набережная, 4, 6, 8;

Червякова, 2А, 2/2, 2/3, 2/5, 3, 5, 7, 8Б, 23, 31, 61;

Я. Коласа, 8, 15.

С 28 июля на улицах:

Авакяна, 24, 32, 32/3, 34, 34/3, 36/2, 38;

Авроровская, 2, 4, 4А, 6, 8;

Артиллеристов, 9, 9А, 11, 11А, 13, 15;

Аэродромная, 3А, 9А, 13, 15, 17;

Бакинская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18/1, 18/2, 20;

Балтийская, 2, 4, 6, 8, 12;

Бородинская, 35;

Брилевская, 12, 14, 15, 17, 19;

Великоморская, 6, 10, 12, 30;

Воронянского, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4А, 4Б, 6, 6В, 7, 7А, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 13/1, 13/2, 13/4, 13/5, 15/1, 15/2, 15/3, 21, 23, 25, 27, 31, 50/3, 50/4, 50/5;

Вузовский пер., 3, 9/1;

Гастелло, 7/3, 9, 11;

Гвардейская, 3, 9, 5, 7;

Дачный пер., 1В, 8, 8Б;

Денисовская, 2, 4, 6, 9, 9А, 41/2, 45;

Жуковского, 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 8/1, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Ильянская, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 10Б;

Камайская, 8, 10, 12, 14;

Козыревская, 4, 6, 14, 14Б, 15, 16, 17, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39/1, 39/2;

Короткевича, 6, 14;

Л. Украинки, 2, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 16, 18, 20, 22;

Левкова, 3/1, 3/2, 4, 6/1, 6/3, 8/1, 8/2, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22;

М. Лынькова, 8, 10;

Маяковского, 22/1, 24, 26, 99, 100, 103, 117/2, 119а, 123, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 160, 160А, 162, 164, 166, 166А, 168, 170, 172, 172А, 172Б, 174;

Могилевская, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4А, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 12, 12А, 16, 16/4, 32, 34/2, 36;

Мястровская, 1, 1А, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 38;

Орловская, 86а, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4;

Победителей пр., 20а, 22а, 51/2, 53/1, 73/1, 75/1, 77, 79, 81, 83, 83А, 85, 87, 89, 89/3, 91, 93, 95/1, 97/1, 99/1, 99/2, 101, 101/12, 115, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 135А, 135Б, 135В;

Полевая, 36;

Полтавская, 10;

Радужная, 4/1, 4/2, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10;

Ратомская, 5, 7;

Ржавецкая, 1, 3, 5, 7;

Роменская, 5, 9;

Семенова, 10, 11, 11А, 14, 15, 20, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28;

Сенницкая, 5, 51, 53;

Слонимская, 27А;

Солнечная, 1, 3, 4, 6, 17, 29, 30, 31;

Тарханова, 14, 16;

Физкультурная, 23, 23А, 31, 33;

Чкалова, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15/1, 15/2, 17, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 38/2.

Отключать горячую воду для подготовки теплосетей столицы к работе зимой начали 12 мая, завершить проверку и ремонт магистралей в столице должны 28 августа.

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