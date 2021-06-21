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Дурнов: государство делает многое для молодых спортсменов и ждет ответных результатов

21.06.2021 13:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство делает многое для молодых спортсменов и ждет ответных результатов. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заявил первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов.

"Министерство спорта и туризма в силу своей специфики совместно со смежными организациями много работает с молодежью. Наша основная задача - чтобы наша молодежь была здоровой, повышала свое спортивное мастерство, а также была патриотично настроена, поскольку фактически каждый спортсмен представляет свою страну на международной арене", - сказал Вячеслав Дурнов.

По его словам, в Беларуси в настоящее время в специализированных учебно-спортивных учреждениях обучаются более 157 тыс. юных спортсменов. В училищах олимпийского резерва проходят подготовку почти 3,5 тыс. учащихся. Действуют Белорусский государственный университет физической культуры, учреждения высшего образования, в которых готовят специалистов в сфере физической культуры, спорта и туризма. Кроме того, организована система физкультурно-спортивных клубов.

Вячеслав Дурнов обратил внимание на шаги для закрепления молодых кадров в спортивной отрасли. "Чтобы молодежи было легче войти в профессию, за последние два года были приняты нормативно-правовые акты. Так, тренеру-преподавателю по спорту, впервые приступившему к работе в данной должности, устанавливается надбавка за особенности работы в этой должности сроком на пять лет с момента приема на работу. За это время молодежь может проявить себя в работе. Кроме того, тренеру-преподавателю по спорту, впервые приступившему к работе в этой должности, присваивается сразу вторая квалификационная категория сроком на пять лет, за которую устанавливается надбавка в размере 40% от базовой ставки", - рассказал первый замминистра.

Для решения социально-бытовых вопросов молодым тренерам-преподавателям предоставляют первоочередное право на жилье коммерческого использования согласно постановлению Совета Министров от 12 июня 2020 года №339, при необходимости обеспечивают места в общежитиях, содействуют в съеме жилья.

"Спортсмены, которые достигают высоких результатов, отмечаются стипендиями специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, Президентского спортивного клуба, принимаются решения поддерживать молодежь премиями и стипендиями на уровне местных Советов депутатов. Кроме того, существуют льготы для поступления в высшие учебные заведения, - отметил Вячеслав Дурнов. - Для молодых специалистов со стороны государства делается многое, поэтому ждем от наших спортсменов взаимности и ответных результатов".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По его словам, в Беларуси в настоящее время в специализированных учебно-спортивных учреждениях обучаются более 157 тыс. юных спортсменов. В училищах олимпийского...
 
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