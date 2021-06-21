Профориентационная работа с молодежью начинается со школьной скамьи - Минтруда

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21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профориентационная работа с молодежью начинается со школьной скамьи. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заявил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

"Вопросы занятости молодежи почти для всех стран мира являются крайне актуальными. Если посмотреть на цифры, то всегда, как правило, уровень молодежной безработицы выше, чем общий по стране среди взрослого населения. Понятно, выходя на рынок труда, молодежь не имеет опыта работы, еще не очень интересна работодателю, поэтому молодым людям достаточно трудно найти себя на рынке труда. Хотя для нашей страны, например, эти вопросы не столь актуальны, поскольку благодаря большой государственной поддержке и прежде всего гарантии предоставления первого рабочего места выпускникам учебных заведений у нас практически решены вопросы молодежной безработицы. По итогам 2020 года уровень молодежной безработицы составляет у нас всего лишь 6,5%. А за последние пять лет количество безработной молодежи снизилось с более чем 100 тыс. человек до 70 тыс. по итогам 2020 года", - рассказал Олег Токун.

По его словам, профориентационная работа с молодыми людьми начинается еще со школьной скамьи. "У нас есть достаточно серьезный блок профориентационной работы, когда специалисты службы занятости, предприятий приходят в школу, в выпускные классы, рассказывают о профессии. О том, что сегодня востребовано на рынке труда, какие условия работы, какие зарплаты, где можно получить соответствующее образование. Мы пытаемся охватить практически всех выпускников средних учебных заведений, - отметил начальник управления. - Для того чтобы молодые люди понимали, что такое работа, как зарабатываются деньги, в стране организована система временной трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время. Каждый молодой человек, которому исполнилось 14 лет, уже может попробовать себя на какой-либо работе, получить свою первую зарплату, подумать, как ею распоряжаться. То есть уже получает навыки взрослой жизни".

Олег Токун подчеркнул, что ежегодно по такой программе трудоустраиваются порядка 30 тыс. молодых людей. "Если по каким-то причинам молодой человек не смог найти себя на рынке труда и обратился в службу занятости, то у нас существует много различных активных мер поддержки молодежи. Пожалуй, самое интересное из них - это трудоустройство молодежи для приобретения опыта практической работы. Суть ее в том, что мы частично субсидируем заработную плату нанимателю, а он принимает на работу молодого человека и в течение определенного периода молодой человек получает навыки практической работы. Практически 50% трудоустроенных по такой программе остаются потом работать на постоянном месте работы там, где начинали свою трудовую деятельность".

Кроме того, молодежи оказывается помощь в организации собственного дела. "Практически каждый третий из числа граждан, который начал свою предпринимательскую деятельность с помощью государства, из числа молодежи. Организуются абсолютно разные виды деятельности начиная от услуг, торговли, ремонта машин, IT-сферы и так далее, - добавил начальник управления. - Вообще отмечу, что молодежь на рынке труда очень активна. С ними легко работать, они быстро трудоустраиваются. Средний период трудоустройства молодого человека, который обратился к нам в службу занятости, составляет чуть больше месяца".-0-

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