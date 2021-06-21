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Волшебный мир живописи и графики открылся в Национальной библиотеке Беларуси
21.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Путешествие в славянскую мифологию. В Национальной библиотеке организована выставка художника Всеволода Швайбы. Автора отличает классический академический стиль рисунка, точная техника, тонкий художественный вкус. Все его работы выполнены в различных графических техниках: ксилография, тушь, перо, литография, офорт. На выставке также представлены и живописные картины автора. Мифическое и сказочное - в простых линиях и лицах. Среди творческих особенностей - музыка и вокал.
Работы члена Белорусского союза художников Всеволода Швайбы находятся в галереях, музеях и коллекциях республики и за рубежом.
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Путешествие в славянскую мифологию. В Национальной библиотеке организована выставка художника Всеволода Швайбы. Автора отличает классический академический...
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