ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Волшебный мир живописи и графики открылся в Национальной библиотеке Беларуси

21.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Путешествие в славянскую мифологию. В Национальной библиотеке организована выставка художника Всеволода Швайбы. Автора отличает классический академический стиль рисунка, точная техника, тонкий художественный вкус. Все его работы выполнены в различных графических техниках: ксилография, тушь, перо, литография, офорт. На выставке также представлены и живописные картины автора. Мифическое и сказочное - в простых линиях и лицах. Среди творческих особенностей - музыка и вокал.

Работы члена Белорусского союза художников Всеволода Швайбы находятся в галереях, музеях и коллекциях республики и за рубежом. 


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путешествие в славянскую мифологию. В Национальной библиотеке организована выставка художника Всеволода Швайбы. Автора отличает классический академический...
 
Новости дня
Новости общества
 
В агрогородке Бабиничи ребенок выпал из окна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by