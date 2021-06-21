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В агрогородке Бабиничи ребенок выпал из окна
21.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Трагедия в Оршанском районе. В агрогородке Бабиничи из окна выпал ребенок. Девочка в больнице. Проверку проводят следователи. Известно, что ЧП произошло в доме у бабушки. Мама с 4-летней дочкой спали в комнате с открытым окном. Девочка, проснувшись, залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и вместе с ней выпала из окна второго этажа на газон и тротуар. В Следственном комитете в очередной раз напоминают о том, что сетки на окнах в доме, где есть маленькие дети, небезопасны. Конструкция не способна выдержать вес даже грудничка. Для безопасности стоит установить специальные замки или просто не открывать окно настежь, когда в доме ребенок.
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Трагедия в Оршанском районе. В агрогородке Бабиничи из окна выпал ребенок. Девочка в больнице. Проверку проводят следователи. Известно, что ЧП произошло в доме у...
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