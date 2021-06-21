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Законопроект о донорстве крови и ее компонентов обсудят на осенней сессии парламента в Беларуси
21.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Безвозмездное донорство крови и ее компонентов может появиться в Беларуси. Соответствующий законопроект готовится к рассмотрению на осенней сессии парламента. При разработке документа учитывался мировой опыт, результаты анкетирований и научных исследований. Например, если человек выбирает путь безвозмездного донорства, он постепенно набирает необходимые донации, получает знак "Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь" и после - определенные преференции и льготы.
С каждым годом количество безвозмездных доноров в нашей стране увеличивается. На сегодняшний день недостатка крови в Беларуси нет.
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Безвозмездное донорство крови и ее компонентов может появиться в Беларуси. Соответствующий законопроект готовится к рассмотрению на осенней сессии парламента....
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