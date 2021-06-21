22 июня по всей Беларуси пройдут памятные митинги с общереспубликанской минутой молчания

Источник материала: БT

Завтра, 22 июня, по всей стране пройдут памятные митинги с общереспубликанской минутой молчания. Принять участие в ней может каждый. Нужно всего лишь в 12:00 остановиться на минуту и вспомнить тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу, чтобы избавить мир от фашизма.

За 5 минут до войны

Опаленный рассвет сорок первого разрушил мечты миллионов белорусов о спокойном завтра. Воспоминания ветеранов о том страшном дне смотрите сегодня в специальном репортаже "За 5 минут до войны" в вечернем эфире на "Беларусь 1" .





Читайте также:









