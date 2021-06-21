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22 июня по всей Беларуси пройдут памятные митинги с общереспубликанской минутой молчания
21.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Завтра, 22 июня, по всей стране пройдут памятные митинги с общереспубликанской минутой молчания. Принять участие в ней может каждый. Нужно всего лишь в 12:00 остановиться на минуту и вспомнить тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу, чтобы избавить мир от фашизма.
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Завтра, 22 июня, по всей стране пройдут памятные митинги с общереспубликанской минутой молчания. Принять участие в ней может каждый. Нужно всего лишь в 12:00...
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