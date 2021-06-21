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22 июня по всей Беларуси пройдут памятные митинги с общереспубликанской минутой молчания

21.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Завтра, 22 июня, по всей стране пройдут памятные митинги с общереспубликанской минутой молчания. Принять участие в ней может каждый. Нужно всего лишь в 12:00 остановиться на минуту и вспомнить тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу, чтобы избавить мир от фашизма.

За 5 минут до войны

Опаленный рассвет сорок первого разрушил мечты миллионов белорусов о спокойном завтра. Воспоминания ветеранов о том страшном дне смотрите сегодня в специальном репортаже "За 5 минут до войны" в вечернем эфире на "Беларусь 1".


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Завтра, 22 июня, по всей стране пройдут памятные митинги с общереспубликанской минутой молчания. Принять участие в ней может каждый. Нужно всего лишь в 12:00...
 
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