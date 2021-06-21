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80 лет со дня трагической даты - начала Великой Отечественной войны. 22 июня без объявления войны фашистская Германия атаковала города Советского Союза. В 4 утра были предприняты первые попытки по геноциду белорусского народа. Вражеская авиация нанесла удары по Бресту, Гродно, Лиде, Слониму, Барановичам и другим городам. Началась оборона Брестской крепости. Но какими были минуты до этого для белорусов, мирно засыпавших накануне вечером? Агентство теленовостей к годовщине начала Великой Отечественной войны подготовило специальный репортаж. Воспоминания ветеранов о том, как опаленный рассвет 41-го разрушил мечты миллионов о спокойном завтра. Смотрите "За 5 минут до войны" сегодня в вечернем эфире.





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