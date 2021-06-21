ГАИ рекомендует водителям отказаться от дальних поездок в жару

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция рекомендует водителям в жару по возможности отказаться от дальних поездок, сообщила БЕЛТА госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни по всей республике ожидается жаркая погода. В жару водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. У многих людей появляется вялость, сонливость. Не стоит забывать и о том, что жара может спровоцировать обострение различных хронических заболеваний, сильные головные боли, общее ухудшение самочувствия. Это в свою очередь сказывается на вождении автомобиля, повышается вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция рекомендует водителям по возможности отказаться от дальних поездок, особенно если отсутствует или неисправен кондиционер", - рассказали в ГАИ.

Усталость или сонливость связаны с рядом факторов, таким как езда на большие расстояния, отсутствие сна и нарушение суточных ритмов. К факторам, которые существенно повышают риск ДТП со смертельным исходом или серьезными травмами, относятся: вождение в состоянии сонливости, вождение после пяти часов сна, вождение в период с 2.00 до 5.00.

"Один из наиболее действенных способов взбодриться за рулем - это частые короткие остановки. Отправляясь в дорогу обязательно необходимо взять с собой питьевую воду, проверить в аптечке наличие необходимых лекарств, а также исправного огнетушителя в автомобиле. При первых симптомах недомогания необходимо остановиться в тени. Ни в коем случае не оставляйте детей и домашних питомцев одних в автомобиле. Помните, что поездка должна быть безопасной", - добавили в ГАИ.-0-



