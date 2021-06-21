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В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1 тыс. фур
21.06.2021 14:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 14.00 21 июня, выезда ожидают более 1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 90 грузовиков, "Урбаны" - более 10.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 60 большегрузов, "Котловка" - более 150, "Каменный Лог" - более 230, "Бенякони" - свыше 140, "Привалка" - более 100.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 100 фур, "Берестовица" - более 100, "Козловичи" - более 60.-0-
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На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 90 грузовиков, "Урбаны" - более 10.
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