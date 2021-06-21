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Минздрав дал советы, как избежать последствий жары

21.06.2021 14:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав дал советы, как избежать последствий жары. Рекомендации в связи с установившейся жаркой погодой размещены на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Не рекомендуется выходить на улицу без особой надобности с 11.00 до 17.00 во время максимальной солнечной активности. Носить лучше свободную одежду из натуральных тканей, открытую и комфортную обувь.

На улице следует держаться в тени, периодически заходить в помещения с кондиционерами. При себе желательно иметь бутылочку негазированной минеральной воды.

В помещении при наличии кондиционера не следует охлаждать воздух ниже 18-20 градусов, чтобы избежать тяжелых простудных заболеваний. Желательно подальше находиться от кондиционера. Если его нет, для охлаждения воздуха можно использовать емкость с водой, которая ставится перед вентилятором.

Чтобы защитить организм от обезвоживания, нужно больше пить не холодной жидкости - не менее 1,5-3 л в день (например, воду с соком лимона, теплый зеленый чай без сахара, негазированную минеральную воду, компоты и морсы). Из рациона лучше вовсе исключить жирные, жареные и сладкие блюда.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Не рекомендуется выходить на улицу без особой надобности с 11.00 до 17.00 во время максимальной солнечной активности. Носить лучше свободную одежду из натуральных...
 
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