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Беларусь не впервые сталкивается с санкциями и каждый раз находит эффективное решение - сенатор

21.06.2021 14:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не впервые сталкивается со всякого рода санкциями и каждый раз находит эффективное решение, заявила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк.

"В современном мире санкции стали способом манипуляции, диктата интересов определенных кругов. Если позиция какого-то государства не совпадает с европейским, американским мнением, то тут же заходит речь о санкциях - без оценки ситуации, диалога. И это делают те, кто громче всех говорит о демократии, плюрализме мнений, интересах общества", - считает сенатор.

По ее словам, именно об обществе, о простом человеке те, кто кричит о санкциях и принимает эти пакеты, не думают.

"Как очевидно и то, что под видом санкций лоббируются в том числе интересы компаний-конкурентов белорусских производителей. Тех белорусских производителей, которых в честной борьбе за рынок сложно победить. Ведь отечественные товары и услуги давно ассоциируются с качеством, а наши производители имеют репутацию надежных, порядочных, отвечающих и за слово, и за дело партнеров, - подчеркнула Алла Смоляк. - Хочется отметить, что Беларусь уже не впервые сталкивается со всякого рода санкциями. И каждый раз находит эффективное решение - открываются новые направления, страны, завязываются новые партнерские отношения. Убеждена, что так будет и в этот раз".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В современном мире санкции стали способом манипуляции, диктата интересов определенных кругов", - сказала член Совета Республики, председатель Гомельской...
 
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