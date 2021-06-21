Маршруты некоторых поездов поменяются в Беларуси на два месяца

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Маршрут поездов № 631/631 Гомель – Гродно и № 680 Гродно – Витебск изменится с 30 июня, из-за этого немного увеличится время в пути, рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Первый поезд по измененному расписанию и маршруту будет ходить только 30 июня, второй – 30 июня, а также 6, 8, с 12 по 15, с 19 по 22, с 26 по 29 июля, с 2 по 5 и с 9 по 12 августа. Связано это с проведением плановых ремонтных работ на участке Волковыск – Барановичи.

Также 30 июня с другим графиком и маршрутом на участке Гродно – Барановичи будут ходить некоторые поезда региональных линий эконом-класса, а отдельные составы – и вовсе отменены. Все подробности можно уточнить на сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении "БЧ.Мой поезд", а также по телефону 105.