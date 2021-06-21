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Маршруты некоторых поездов поменяются в Беларуси на два месяца
21.06.2021 15:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн – Sputnik. Маршрут поездов № 631/631 Гомель – Гродно и № 680 Гродно – Витебск изменится с 30 июня, из-за этого немного увеличится время в пути, рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Первый поезд по измененному расписанию и маршруту будет ходить только 30 июня, второй – 30 июня, а также 6, 8, с 12 по 15, с 19 по 22, с 26 по 29 июля, с 2 по 5 и с 9 по 12 августа. Связано это с проведением плановых ремонтных работ на участке Волковыск – Барановичи.
Также 30 июня с другим графиком и маршрутом на участке Гродно – Барановичи будут ходить некоторые поезда региональных линий эконом-класса, а отдельные составы – и вовсе отменены. Все подробности можно уточнить на сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении "БЧ.Мой поезд", а также по телефону 105.
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На железной дороге от Волковыска до Барановичей будут вестись плановые ремонтные работы, из-за этого график движения электричек и междугородних поездов...
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