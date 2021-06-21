Минобороны рассказало о преференциях для отслуживших в армии

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Минобороны Леонид Касинский рассказал о преференциях для отслуживших в армии во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"У нас в стране в молодежной политике делается многое. Служба в армии для молодых людей связана с некоторыми ограничениями. Выход из так называемой зоны комфорта, которая всегда присутствует в гражданской жизни, - это ломка определенных стереотипов, это всегда непросто и в физическом, и в моральном плане. Но это не значит, что молодые люди не хотят служить в армии и защищать свою страну. Осознание этого процесса, как правило, приходит либо во время службы, а иногда после окончания. Молодые люди понимают, что время, проведенное в армии, прошло не зря", - сказал Леонид Касинский.

По его словам, на сегодня Вооруженные Силы Беларуси - это на 65% контрактная армия. "Мы сегодня даем возможность молодым людям отслужить срочную службу, службу в резерве, а также предоставляем возможность сразу заключить первый контракт на два года вместо срочной службы. Кроме того, с этого года студентам учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля предложено пройти службу в резерве во время летних каникул", - отметил помощник министра обороны.

С 2016 года Минобороны реализуются мероприятия по повышению мотивированности граждан, призванных для прохождения срочной военной службы и службы в резерве, в исполнении воинского долга. "Так, в настоящее время гражданам, прошедшим срочную военную службу, службу в резерве, предоставляется первоочередное право получения жилья в общежитии при поступлении и обучении в учреждениях образования. За гражданами, работавшими до призыва на срочную военную службу в организациях независимо от форм собственности, в течение трех месяцев после увольнения с военной службы сохраняется право поступления на работу к тому же нанимателю на должность, равноценную или высшую по отношению к занимаемой до призыва", - рассказал Леонид Касинский.

Кроме того, согласно указу №48 от 10 февраля 2020 года "О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве" срок срочной военной службы включен в страховой трудовой стаж. Также отслужившие в армии лица, имеющие рекомендации воинских частей на обучение и средний балл не ниже 6, имеют право учиться на подготовительных отделениях и факультетах довузовской подготовки при вузах и ссузах за счет средств республиканского и местного бюджетов.

Леонид Касинский также обратил внимание на льготы при получении образования. Так, в учреждения высшего образования вне конкурса при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 баллов по предметам вступительных испытаний зачисляются: лица, имеющие среднее специальное медицинское образование, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в году, предшествующем году приема, и имеющие рекомендации воинских частей, при поступлении на специальности профиля образования "Здравоохранение"; лица, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в году, предшествующем году приема, имеющие рекомендации воинских частей и поступающие для получения высшего образования в заочной форме получения образования на наиболее востребованные экономикой специальности.-0-

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