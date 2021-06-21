Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях профилактики ДТП с участием пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах, Госавтоинспекция Минской области с 22 по 25 июня проводит профилактическую акцию "Пешеход". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

В ходе профилактической работы будет обеспечен действенный контроль по соблюдению ПДД участниками дорожного движения, а также выявлению пешеходов, не соблюдающих правила дорожного движения в части использования световозвращающих элементов в темное время суток. Особое внимание стражи дорог уделят фактам нахождения на проезжей части и вблизи нее нетрезвых пешеходов. Места несения службы нарядов ДПС будут приближены к потенциально опасным участкам дорог, где пешеходы в неустановленных местах пересекают проезжую часть. Нарушители будут привлечены к ответственности согласно законодательству.

С начала года на территории Минской области зарегистрировано 72 ДТП с участием пешеходов, в которых 16 человек погибли и 58 - получили травмы. 33 аварии зарегистрированы в темное время суток, на обозначенных нерегулируемых пешеходных переходах - 31 ДТП. По вине пешеходов произошло 32 ДТП, из них в 16 случаях нарушители находились на проезжей части в нетрезвом виде.

"Уважаемые водители, при приближении к пешеходному переходу вам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке и пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих переход. Чтобы обеспечить безопасность при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, следует учитывать поведение пешеходов, повышая внимание и снижая скорость. Воздержитесь от опережения фуры, автобуса в зоне пешеходного перехода. Они ограничивают обзор и из-за указанного транспорта может неожиданно появиться пешеход, - отметили в ГАИ. - Уважаемые пешеходы, в свою очередь перед началом перехода убедитесь, что выход на проезжую часть дороги безопасен, то есть необходимо остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители вас заметили и успели остановить транспортные средства. При переходе проезжей части необходимо исключить разговоры по мобильному телефону, отключить наушники, малолетних детей взять за руку".

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на пешеходных переходах, особенно в темное время суток. "Уважаемые граждане, если вы видите вблизи проезжей части пешехода, находящегося с признаками опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102", - добавили в ГАИ.-0-