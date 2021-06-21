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Генсек ОБСЕ оказалась не в курсе закрытия трех телеканалов в Украине

21.06.2021 16:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что она не в курсе ситуации, связанной с закрытием трех телеканалов в Украине. Об этом она сказала сегодня на брифинге по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Я об этом не знала", - заявила Хельга Шмид, отвечая на вопрос журналиста о том, как ОБСЕ относится к закрытию в Украине трех телеканалов по весьма надуманным причинам.

"Но как я уже говорила, у нас есть специальный представитель по вопросам свободы СМИ, он здесь (в Москве. - Прим. БЕЛТА) вскоре будет в июле и с ней можно будет обсудить эти вопросы", - отметила генсек ОБСЕ.

"Будем ждать представителя ОБСЕ по свободе средств массовой информации госпожу Рибейро. Мы, кстати, ей про этот возмутительный факт передавали информацию, она пока не отреагировала", - добавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении персональных экономических и других санкций. Под рестрикции попали украинские телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина". У них аннулированы лицензии и прочие разрешения, введен запрет на пользование украинскими радиочастотами. После этого руководители запрещенных каналов выступили с совместным заявлением, в котором решение Зеленского назвали политической расправой над неугодными СМИ.

Хельга Шмид находится в Москве с официальным визитом, он продлится по 24 июня. На 22 июня с ней запланирована встреча у генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.-0-

 
 
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"Но как я уже говорила, у нас есть специальный представитель по вопросам свободы СМИ, он здесь (в Москве. - Прим. БЕЛТА) вскоре будет в июле и с ней можно будет обсудить...
 
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