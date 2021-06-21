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Память о Великой Отечественной войне должна быть неотъемлемой частью нашей национальной идеи - Гора

21.06.2021 16:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора открыл в Бресте круглый стол, приуроченный ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в СК.

В мероприятии принимают участие депутаты Палаты представителей Игорь Марзалюк и Людмила Жолнерчик, руководители подразделений ведомства и лучшие молодые следователи всей страны.

Руководитель следственного ведомства подчеркнул значимость данного мероприятия, особенно в нынешних реалиях. "Память о событиях тех дней, о том, за что воевали наши деды и прадеды, должна жить, не терять актуальности и быть неотъемлемой частью нашей национальной идеи. Подросло одно или даже два новых поколения, которые уже не смогли услышать живые истории из уст своих дедов, от людей, которые непосредственно принимали участие в тех боевых действиях, которые пережили эту войну, и поэтому сегодня мы должны проводить как можно больше подобных мероприятий", - сказал Дмитрий Гора.

Он также отметил, что каждое посещение Брестской крепости вызывает особые чувства. "Это поистине святое место, его надо ощутить и увидеть своими глазами. Это место, откуда начиналась война, с которого начались беды и потери. Отсюда же начиналась и та самая Победа, которую мы одержали", - напомнил Дмитрий Гора. -0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В мероприятии принимают участие депутаты Палаты представителей Игорь Марзалюк и Людмила Жолнерчик, руководители подразделений ведомства и лучшие молодые...
 
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